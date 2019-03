La Maison France 5 dans le quartier de Bélem à Lisbonne, vendredi 15 mars à 20h50

Vendredi 15 mars France Bleu vous propose de découvrir le quartier de Bélem à Lisbonne au Portugal, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène dans le quartier de Bélem à Lisbonne au Portugal

La Maison France 5 est toujours au Portugal et vous emmène aujourd’hui au cœur de Lisbonne, l’une des capitales les plus dynamiques et charismatiques d’Europe. C’est à Bélem, que débutera notre balade, le quartier historique des découvertes, point d’embarquement au 15e siècle des navigateurs en partance pour le nouveau monde. Bienvenue à vous !

Les intervenants de cette semaine ...

Stéphane Chalangeas nous fera découvrir le quartier Bélem. Il est expatrié français, marié à une portugaise. Il connait Lisbonne depuis plus de 40 ans, une ville qu’il a donc vu évoluer et qu’il connait parfaitement.

Susana est portugaise à 110% comme elle aime le préciser. Elle vit avec sa famille au Vietnam mais dès qu’elle le peut, elle revient à Lisbonne pour profiter de sa ville natale mais aussi de son magnifique appartement.

Les Azulejos, ces fameux carreaux de céramique décorés, restent l’un des symboles fort du Portugal. L’une des plus anciennes fabriques de céramique de Lisbonne, Sant’Anna, a accepté de nous ouvrir ses portes et de nous dévoiler quelques secrets de fabrication.

Nous ferons la connaissance de Carole Humbert. Elle a quitté très récemment Paris pour s’installer avec sa famille à Lisbonne. Elle nous fera découvrir l’appartement où elle vit désormais, mais aussi les adresses qu’elle a déjà repérées au cœur de la capitale.

Nous aurons découvrirons le travail de Gezo MARQUES et de José Gonçalves, un duo inventif et audacieux. Ils créent ensemble des pièces uniques à partir d’objets recyclés, qu’ils exposent dans une galerie/atelier, située au cœur de Lisbonne…. Un espace devenu un incontournable de la capitale….

Nous ferons un détour par le bar/restaurant le plus en vue du moment. Il est perché sur le toit d’un immeuble de la célèbre avenue « Libertade », au 9e étage. Une adresse, qui, en plus des mets délicieux proposés, offre une vue panoramique sur Lisbonne, le tout dans une ambiance d’inspiration Art Déco.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : tout de suite retour en France où nous attendent Karine et Gaëlle qui doivent cette semaine réagencer un studio.

Méridiennes, banquettes et lits de jour : On va s’intéresser aux méridiennes, aux banquettes et autres lits de jour, qui s’invitent de plus en plus dans nos salons. Ils nous permettent de bouquiner tranquillement allongé ou bien de profiter d’une bonne sieste. Cette saison c'est une véritable ode à la paresse et à l’oisiveté….Il paraît que c’est bon pour la santé alors pourquoi s’en priver !

La robinetterie de salle de bains : On va parler maintenant de la robinetterie de salle de bains, qui fait partie intégrante de la décoration de cette pièce : faut-il opter pour un mélangeur ou un mitigeur, où faut-il l’installer par rapport au lavabo, quelles sont les dernières nouveautés notamment en matière d’ouverture de robinet… Côté douche faut-il, opter pour une robinetterie le long du mur ou plutôt l’encastrer ? Bref on vous donne tous les conseils pratiques sans oublier bien sûr l’aspect design de ces équipements, en perpétuelle évolution.

Rénover : une maison lisboète : On va continuer notre découverte de Lisbonne avec tout de suite la visite d’une maison située dans le quartier Campo de Ourique, le seul secteur un peu plat de la ville ! Lorsque Caroline et son mari, les propriétaires l’ont achetée, elle était totalement en ruine. Ils se sont attelés eux-mêmes aux travaux de rénovation en essayant d’utiliser le plus possible des matériaux locaux .

La déco eco-responsable : En donnant une nouvelle vie aux vieux objets, vous vous inscrivez dans une démarche éco-responsable. D’autres créateurs comme vous sont aussi soucieux de produire dans le respect de l’environnement. Produire beau et propre, telle est leur ambition….

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 22 mars à 20h50. Lyon sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.