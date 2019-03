La Maison France 5 dans Le vieux Lyon, vendredi 29 mars à 20h50

Vendredi 29 mars France Bleu vous propose de découvrir Le vieux Lyon, à 20h50 dans la Maison France 5.

La Maison France est cette semaine encore à Lyon, capitale de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Une ville qui s’est édifiée sur la colline de Fourvière et qui n’a eu de cesse, au fil du temps, de s’étendre d’Ouest en Est et de se façonner au gré des époques. Aujourd’hui, elle fait place à un ensemble de quartiers à l’ambiance très différente.

Les intervenants de cette semaine ...

Delphine Godefroy, guide conférencière pour la ville nous fait découvrir le vieux Lyon.

Alix de Longvilliers est une ancienne grenobloise. Elle s’est installée en terre lyonnaise, il y a maintenant plus de 16 ans. Passionnée de décoration, elle a de belles adresses à nous faire découvrir mais pas seulement puisqu’elle nous ouvre également les portes de sa maison où elle vit entourée de sa famille.

En 2002, Grégory et son frère Xavier ont repris une ancienne dinanderie lyonnaise spécialisée dans les Arts de la table. Ils ont alors décidé de réorienter l’activité de l’entreprise et de se concentrer sur la fabrication de comptoirs en étain, typiques des bistrots à la française.

Incontournable également Les Puces de Villeurbanne pour les adeptes de décoration ! Depuis près de 23 ans, plus de 400 marchands exposent leurs trouvailles le long du Canal de Jonage chaque semaine. Stéphane Blanchet qui gère les lieux nous en fait la visite.

Claude Cartier est décoratrice depuis de nombreuses années, elle occupe désormais le devant de la scène, se distinguant par la réalisation de projets à la fois chics et élégants. Cette passionnée d’art, de création et de mobilier nous fait découvrir l’une de ses dernières réalisations : un appartement de 160 m2 au cœur de Lyon, véritable concentré de son savoir faire.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets sont évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts dans une pièce de vie atypique.

Une ancienne serrurerie à Villeurbanne : On va découvrir la rénovation d’une ancienne serrurerie située à Villeurbanne. La transformation a été orchestrée par l'architecte lyonnaise Marie-Anne Chapel, qui en a fait son habitation personnelle. Elle est parvenue à créer un espace totalement atypique, réalisant une extension mais aussi un patio.

Les tables de salle à manger : Dans une ville ou la gastronomie a tant d’importance, nous nous devions de faire un sujet sur les tables de salle à manger, symbole de convivialité, là où tout se passe ! Comment faire le bon choix : rectangle, ronde ou carrée, avec ou sans rallonges, quelles sont les dimensions idéales, quelles sont les plus astucieuses.

Les sièges et tabourets hauts : Qui dit bar, comptoir ou mange-debout, dit aussi tabourets et sièges hauts. Si pendant longtemps, il était assez difficile de trouver des modèles sympas et design, aujourd’hui l’offre s’est bien développée. Aux côtés des traditionnels tabourets de bistrot, toujours d’actualité, on trouve désormais de nombreuses assises au look très design dont voici un petit échantillon.

Pierre Cabrera : On va découvrir le travail de Pierre Cabrera dans son atelier. Il crée des meubles, des modèle pièces uniques, en mixant : techniques industrielles de pointe et artisanat traditionnel. Du mobilier d'intérieur complexe et travaillé, au design épuré.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 5 avril à 20h50