La Maison France 5, spéciale animateurs à Paris, vendredi 5 avril

Cette semaine, La Maison France 5 vous emmène dans les rues de la capitale, pour une émission spéciale. Une émission 100% France 5. Stéphane a convié certains de ses confrères et consœurs de France 5 à se joindre à lui pour partager leurs adresses « coups de cœur » en matière de décoration.

Les animateurs

- Agathe Lecaron : pétillante, drôle et spontanée, elle anime tous les matins La Maison des maternelles, le rendez-vous incontournable des jeunes parents. Elle nous emmène aux Puces de St Ouen mais aussi à l’hôtel La Planque dans le 10e, réalisé par Daphné Desjeux et Dorothée Delaye.

- Thomas Isle : chaque midi, aux côtés de Maya Lauqué, il présente la Quotidienne : c’est dans le quartier du MARAIS qu’il a décidé de nous emmener, découvrir le concept Store Empreintes, mais aussi la créatrice en céramique Alix D Reynis.

- Claire Chazalait : aux commandes du magazine culturel Entrée libre, elle est l’un des visages incontournables de France 5. Elle nous fdécouvrir l’exposition Gio Ponti au Musée des Arts Décoratifs mais aussi le fleuriste Olivier Gental dans le 9e.

- Stéphane Marie : animateur « culte » de Silence ça pousse, a bien voulu quitter son jardin et ses plantes du Cotentin pour nous emmener au Mobilier National découvrir l’atelier de tapisserie et d’ébénisterie.

- Karim Rissouli : le journaliste qui rythme les fins de week-ends avec C politique, sera aussi de cette balade parisienne. Il nous emmène dans le 18e découvrir la Brasserie Barbès et dans le 11e pour la visite du showroom Emery et Cie spécialisé dans les carreaux de ciment et les zelliges.

Sujets

Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts entre la salle à manger, la cuisine et le salon.

Meubles de famille détournés et transformés

On va s’intéresser à la rénovation et transformation de meubles de famille. On est allé rencontrer des brocanteurs et autres spécialistes qui ont pour passion la rénovation de vieux meubles : ils retapent, détournent, transforment des meubles de famille : comme les armoires, les buffets, les meubles de cuisine.

Visite de la maison de Sophie Séguéla

On fait la visite de la maison de la décoratrice Sophie Séguéla, construite en 1928, en pleine époque Art Déco. Sophie l’a entièrement métamorphosée, mélangeant les styles et les époques avec audace mais aussi beaucoup de style.

Les papiers peints : dernières tendances

