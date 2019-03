La Maison France 5 sur les quais du Rhône à Lyon, vendredi 22 mars à 20h50

Vendredi 22 mars France Bleu vous propose de découvrir les quais du Rhône à Lyon, à 20h50 dans la Maison France 5.

Cette semaine, La Maison France 5 vous propose une petite virée citadine dans l’une des plus belles villes de France. Elle a la chance d’être traversée par le Rhône mais aussi la Saône, surnommée la ville des lumières en raison notamment de la fête qu’elle célèbre chaque année en décembre. C’est à Lyon que La Maison France 5 fait halte cette semaine !

Les intervenants de la semaine

Albert Constantin, reconnu comme l’un des architectes incontournables de la ville, celui de tous les grands projets et rénovations de ces dernières décennies à Lyon nous emmène sur les quais qui bordent le Rhône, des quais qui ont été totalement réinvestis et aménagés en espaces verts et détente.

Cécile Siméone : après avoir fréquenté, plusieurs années les plateaux télé, Cécile a décidé de retrouver sa terre natale mais aussi sa première passion : la décoration. Elle nous ouvre aujourd'hui les portes de sa maison

Xavier Forêt est ébéniste. Son amour du bois, il le tient de son grand-père menuisier. Un matériau qu’il travaille à son tour mais qu’il associe à d’autres matières, comme le cuir

Nous retrouvons Nathalie Rives. Antiquaire et architecte d’intérieur, elle a une patte très personnelle qu’elle a développée au gré de ses nombreux voyages mais aussi grâce à un don hérité de sa grand-mère…Elle nous fait partager son univers et ses adresses lyonnaises

Nous faisons la visite de la Manufacture Prelle qui depuis 1752, perpétue la grande tradition lyonnaise du travail de la soie… Elle continue d’incarner l’exception française dans le domaine des étoffes d’ameublement. Grâce à son savoir-faire et à ses archives, elle est pratiquement l’une des dernières à pouvoir refaire à l’identique des créations vieilles de trois siècles…

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets sont évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : cette semaine Stéphane Millet doit s’occuper de réagencer l’ensemble d’une pièce à vivre.

Décorations murales : dernières tendances / aujourd'hui, les possibilités sont multiples pour agrémenter les murs de son intérieur : pêle-mêle de cadres et de miroirs, décorations ethniques ou florale, macramés… On s’est justement penché sur le sujet

Les réfrigérateurs : On a justement enquêté cette semaine sur le sujet et fait le point sur les dernières nouveautés… On en a profité pour glisser quelques conseils pour faire le bon choix

Rénover : un appartement lyonnais de 70m2

Elle nous fait aujourd’hui visiter son appartement, situé dans un immeuble du 19e au cœur de Lyon. Ce fut vrai coup de cœur pour elle au moment de l’achat. Bien sûr, il n’était pas en l’état actuel…Elle l’a entièrement rénové et réagencé, redistribuant les volumes pour tirer le meilleur parti des 70m2 ….

Des tapis comme des tableaux :

Si les tissus d’ameublement participent à embellir les intérieurs, les tapis aussi. Ils peuvent même devenir de véritables tableaux…On aurait presque envie de les accrocher aux murs plutôt que de les laisser au sol….

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 29 mars à 20h50 pour une deuxième soirée à Lyon