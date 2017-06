La Mayenne à Table, c'est reparti !

Après le succès rencontré l’an dernier avec plus de 20 000 personnes, La Mayenne à Table revient le vendredi 14 juillet 2017.

Vous avez été très nombreux à réclamer une 2de édition… ce sera fait !

Elle se déroulera sans nappe à carreaux cette année mais avec, on l’espère, encore plus de monde, d’animations et toujours sous le signe de la fraternité et de la convivialité et dans un esprit éco-citoyen.

Vous pouvez toujours simplement venir pique-niquer le long des 85 km du chemin de halage de la Mayenne le 14 juillet 2017, vous pouvez toujours être les ambassadeurs de l’événement en invitant le maximum de personnes.

Le pique-nique La Mayenne à Table en 2016… c’était GÉANT !!

On l’a fait ensemble !