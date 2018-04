France Bleu Provence est partenaire de l’événement la médiévale des loupiots au Château de la Barben le samedi 21 avril 2018.

Rendez- vous au Château de la Barben pour faire vivre à vos enfants une expérience inoubliable le samedi 21 avril dès 10h.

Découvrez la vie au temps des Seigneurs féodaux

A travers de nombreux spectacles accessibles à toute la famille découvrez et vivez la vie au temps des Seigneurs féodaux. De nombreux ateliers et animations seront proposés aux loupiots :

Des campements médiévaux appartenant à plusieurs troupes, des ateliers de cuisines qui leur feront connaître les aliments et les plats typiques de l’époque médiévale, des ateliers créatifs de confection de boucliers et de couronnes qui initieront les loupiots à l’art héraldique et plein d’autre.

Toute la famille se retrouvera lors d'un grand spectacle avec 17 acteurs intitulé "les Orques" et pourront alors admirer les combats et les tournois des chevaliers.

Cette journée se terminera en beauté par l'assaut à la catapulte à bonbon !

Retrouvez plus d’information sur le site du château de la Barben