La ballade VTT des gens heureux ! France Bleu Gironde et Philippe Vigier vous font vivre l'évènement en direct le samedi 2 juin de 10h à 13h.

Pour son 20e anniversaire, la plus folle des randonnées VTT en France, propose toute une série de nouvelle animations aussi bien sur le parcours que sur l'aire de départ et d'arrivée à Arsac.

Près de 6 500 vététistes déguisés se pressent pour la plus délicieuse et spectaculaire randonnée oeno-sportive au monde qui traverse plus de 50 châteaux des appellations viticoles Margaux, Haut-Medoc, Moulis, Listrac et Bordeaux Supérieur, dans une ambiance festive, sur des parcours allant de 20 à 80km.

La Médocaine - La Médocaine VTT

Du village d'Arsac en Médoc, les vététistes de 15 pays différents, déguisés, s'élancent sur 7 parcours de 20, 30, 45, 50, 55, 60 et 80km. Nombreuses dégustations en châteaux, ravitaillements et animations musicales à la clef.

La Médocaine est aussi synonyme de déguisements des vététistes. Cette année, un thème de couleur par circuit est proposé.

Pédaler, se déguiser, déguster, admirer, s'amuser, c'est le résumé parfait de 20 ans de Médocaine VTT.