La Médocaine VTT : la rando certainement la plus folle !

Infos pratiques

Arsac, France

À partir de 18h PLAINE DES SPORTS D’ARSAC, sur le podium de l’aire Départ/Arrivée : remise des différentes récompenses, cadeaux aux plus beaux déguisements. À partir de 20h PLAINE DES SPORTS D’ARSAC: Grand dîner festif sous chapiteau (réservation obligatoire). Repas et soirée avec animations par les bandas du Sud-Ouest ; soirée dansante avec orchestre et feu d’artifice de clôture.