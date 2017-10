La meilleure Boulangerie de France, saison 5, dans la région Bourgogne-Franche-Comté sur M6

CADEAU - Gagnez votre weekend pour deux à la Maison Oppoca d'Ainhoa en jouant au Joko à 2 sur France Bleu Pays Basque

Entre 11 heures et midi venez vous amuser avec notre grand jeu "Joko à 2". Vous passerez un bon moment et avec un peu de chance vous serez invité avec la personne de votre choix pour un weekend de plaisir et de détente à la maison Oppoca à Ainhoa au cœur du Pays Basque, entre mer et montagne.