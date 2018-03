France Bleu Lorraine est partenaire de La Messine, grande course contre le cancer du sein, le 29 avril 2018. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour participer.

Metz, France

L'objectif 2018 de la Messine, course contre le cancer du sein organisée par le club A2M, est de récolter des fonds pour la recherche sur cette maladie qui touche de nombreuses femmes. En 2017, c'est 15 113 femmes et fillettes qui avaient pris le départ de cette course de 6km à travers le centre ville de Metz.

Rendez-vous vous est donné le 29 avril 2018, place de la République à Metz. Il n'y a ni chrono ni remise de prix, chacun y va de son rythme, en marchant, en trottinant, en courant. Il y aura néanmoins quelques surprises sur le parcours et un bon moment à passer entre filles (mais les messieurs sont évidemment les bienvenus).

France Bleu Lorraine est en direct de la place de la République le dimanche 29 avril de 10h à 12h30

Pour participer à ce grand rendez-vous de solidarité, il suffit de vous inscrire sur le site de la Messine (clôture des inscriptions le 13 avril). Il n'y aura pas d'inscriptions sur place. Et dès aujourd'hui, vous pouvez vous entrainer en groupe pour vous motiver, tous les dimanches à 10h, rendez-vous devant la patinoire de Metz. Pour suivre toute l'actualité de la Messine :

Et pour vous donner envie de venir nous rejoindre, l'ambiance de La Messine, c'était ça en 2016.