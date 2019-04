"La Mouette et le Chat" un conte à ne pas rater au château de la Bâtie d'Urfé ce dimanche 14 avril 2019 à 16h

"La mouette et le chat" - Conte par la Cie Chamboule Touthéâtre au Château de la Bâtie d'Urfé

Zorba, un gros chat noir, a promis à une mouette de prendre soin de son poussin, de ne pas le manger et de lui apprendre à voler ! Comment va-t-il tenir ses trois promesses? Un conte drôle et émouvant alliant humour, accordéon et théâtre d’ombre.

Un moment magique pour toute la famille.

Tarif :

Adulte : 5,30 €,

Enfant : 2,60 €.

