La musique classique du 37ème Festival de la Vézère avec France Bleu Limousin

Chaque été depuis 36 ans, des milliers de spectateurs se retrouvent au Festival de la Vézère pour partager l’enchantement que procure la musique classique de très grand niveau !

Le Festival de la Vézère est né, en 1981, à l’initiative de Guy et Isabelle de Lasteyrie du Saillant et de la volonté de quatorze maires des collectivités locales, Depuis 36 ans, c'est une équipe dynamique qui propose tous les étés d'ouvrir la musique classique à tous les publics tout en valorisant le patrimoine riche de la Corrèze car, au départ né au départ au bord de la rivière de la Vézère, le Festival s'est petit à petit développé, vagabondant de communes en communes et de rivages en rivages en suivant toujours le fil de l’eau ...

Les villes corréziennes de plus en plus nombreuse pour accueillir la musique du Festival de La Vézère - ©communication Festival de la Vézère

Concerts d'ouverture au printemps !

150 élèves de l'école des Buges et du collège Gaulcelm Faidit d'Uzerche montent sur scène avec les VOCES8 après plusieurs séries d'ateliers. Concert prévu mardi 23 mai à 20H30 - Halle Huguenot-Papeterie à Uzerche. 45 enfants de Brive sur scène pour présenter le fruit de leur travail après plusieurs séances d'ateliers avec des artistes professionnels. Concert prévu mercredi 24 mai - 17H - Château du Saillant

Le Festival de la Vézère prépare en ce moment son concert d'ouverture du 23 mai avec les élèves d'#Uzerche ! pic.twitter.com/ur0doTQXaH — Uzerche (@UzercheLaPerle) March 23, 2017

Du 12 Juillet au 22 Août 2017, profitez de 19 concerts dans 12 lieux différents !

Tout un programme pour tous les goûts avec un seul mot d'ordre : la qualité, le plaisir et le partage avec un public de plus en plus nombreux ! Depuis sa création, 220 000 spectateurs sont venus écouter de grandes voix comme Barbara Hendricks, Pumeza Matshikiza, Patricia Petibon, Philippe Jaroussky, Teresa Berganza, Karine Deshayes, Marilyn Horne...venus apprécier des solistes d'excellence comme Jean-Philippe Collard, Youri Bashmet, Laurent Korcia, Mikhaïl Rudy, Nemanja Radulovic, Kit Armstrong, Edgar Moreau...

Depuis mon premier récital inoubliable en 1985 dans la grange du Saillant entouré par la nature et les animaux, je suis devenue une fidèle de ce Festival. Bravo à tous ceux qui ont participé à cette belle réussite. / Barbara Hendricks

Parmi les concerts proposés cet été ...

Venez écouter un jeune talent : Ismaël Margain au piano . Ce musicien Périgourdin installé à présent à Paris nous proposera un concert autour des œuvres de Scarlatti, Chopin, Schumann et Beethoven. Concert samedi 15 juillet - 20H - Château du Saillant.

Ismaël Margain a été nommé aux Victoires de la musique classique, dans la catégorie « Révélation soliste instrumental » en 2015 ! Ci-dessous en concert à la Maison de la Radio à Paris.

A savourer aussi : le concert événement avec Le Choeur de l'Armée Française, la direction sera assurée par Aurore Tillac. Au programme Gounod : Faust, Choeur des soldats, Verdi : Le Trouvère - Choeur des Bohémiens, Rossini, Offenbach, Berlioz. Concert mardi 18 juillet - 20H30 - 3 Provinces à Brive.

Et bien d'autres moments fabuleux à vivre lors de ce Festival cet été avec France Bleu Limousin !

Plus de trente ans après son lancement, l’ambition du festival n’a pas changé : faire découvrir la beauté de la musique classique à un public plus varié et plus jeune. Pour ce, la programmation est riche de concerts à formats variés, mais toujours de grande qualité, sur des sites différents, parmi lesquels, pour la première fois, l’église d’Objat et l’abbatiale cistercienne d’Aubazine / Critique Le Point 2014

Toute la programmation du Festival de la Vézère en cliquant ici ! Réservation possible en ligne ( achat billet pour concert au choix ou Pass pour plusieurs concerts )

05 55 23 25 09 ou par mail contact@festivaldelavezere.com