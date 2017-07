La musique classique à l'honneur avec le Festival 1001 Notes en Limousin

Découvrir la Musique Classique autrement ! Voilà le but du Festival 1001 Notes ! Cet été, 12 concerts pour découvrir, s'émerveiller et écouter . La qualité et l’excellence à suivre avec France Bleu Limousin

Le Festival 1001 Notes en Limousin propose une nouvelle approche de la musique classique en mariant les styles, parcourant les époques et en balayant les codes superflus. Dans un profond respect de la musique et en s’efforçant de toujours proposer un programme artistique de qualité, le Festival 1001 Notes souhaite populariser et démocratiser la musique classique. Créé en 2005, ce festival a accueilli des milliers de festivaliers et de nombreux artistes de renommés mettant en lumière de jeunes musiciens et des créations. Jordi Savall, Jean-François Zygel, François René Duchâble, Vincent Segal, Alexandre Tharaud.

2017, programme pour talents nouveaux, artistes locaux, génies renommés

Violoncelle et piano pour le concert d'ouverture

Rencontres Musicales d'Evian. Somptueux programme Brahms par Henri Demarquette et Jean-Frédéric Neuburger pic.twitter.com/eccBvsMcxm — Bruno Serrou (@Cirmeau) July 2, 2017

Henri Demarquette (violoncelle) et Jean-Frédéric Neuburger (piano), ce duo de virtuoses remarqué dans tous les festivals nous proposera un récital autour de Bach, Debussy et Beethoven.

Concert à l'Espace Cité à Limoges, 2 Rue de la Providence le 20 juillet à 20h30.

Parmi les découvertes du Festival, une famille musicale !

Le Trio Koch, un père, son fils et sa fille ! Depuis plusieurs années, Laurence, Jean-Philippe et Philippe Koch se rejoignent autour de leur passion commune pour la musique. Ils ont le désir d’explorer ensemble, père, fille et fils, un répertoire original et peu joué, celui du trio deux violons et piano, en cherchant à retrouver ces œuvres à travers toutes les époques. Le trio se produit régulièrement à la fois en Europe et au Japon.

Le Trio Koch, Philippe, Laurence et Jean-Philippe en concert le 24 juillet pour le Festival 1001 Notes en Limousin - ©Trio KOCH FB

Le public apprécie particulièrement leur entente musicale résultant d’une longue transmission artistique familiale.

Concert à l'Espace Cité à Limoges, 2 Rue de la Providence le 24 juillet à 20h30.

Musique classique et accordéon en clôture du Festival

Richard Galiano Sextet pour un répertoire qui laisse entendre Piazzolla, Bach, Vivaldi ou encore, les œuvres de Galliano comme "le tango pour Claude", dernières notes d'amitié pour celui qu'il avait tant accompagné, Claude Nougaro.

Richard Galliano sextet Tango pour Claude https://t.co/BN7CA8n85u via @YouTube — Jose Catherine (@jessiejose2014) July 14, 2017

le bouquet final, la signature 1001 Notes met le meilleur en devanture pour finir de façon grandiose l’aventure. Donc, en clôture, du chaud du haut du beau Galliano et ses complices, des pointures pour une dernière touche de peinture(...) la folie de Galliano quand la fièvre du show et l’intimité d’un solo au piano s’unissent magnifiques en un magique effet d’optique.

Concert au Parc du Mazeau, Festiv'Halle • Saint-Priest-Taurion le 09 août à 20h00

Pierre angulaire du festival : le soutien aux jeunes et les artistes de la région

Premières parties, suivi des artistes, enregistrement d’un CD, sont autant de projets pour le festival qui constitue un réel tremplin pour la nouvelle génération d’artiste. Le Festival 1001 Notes en Limousin devient un tremplin pour les jeunes artistes. Dans son programme "mon premier concert", la place est offerte aux jeunes virtuoses.

La jeune soprano de 17 ans Manon Klein ( étudiante au Conservatoire de Limoges) sera accompagnée par son professeur Cécile Müller au piano pour un programme réunissant Chopin, Debussy, Schumann et une œuvre de Gabriel Fauré.

Concert aux Halles de St Léonard de Noblat le 5 août à 11h00

Les musiciens limougeauds Aurélien Terrade, Simon Bessaguet, Thibault Chaumeil, Thomas Delpérié, Clément Bernis forment Artuan de Lierrée. Assimilant imaginaire et ressenti, cette formation propose une musique impressionniste mais actuelle, romantique mais épurée, bande son d’un film qui n’existerait pas encore. Pour le Festival 1001 Notes, ils nous offrirons des œuvres de Stravinsky, Debussy, Ravel avec Adrien Ledoux au chant.

Concert aux Halles de St Léonard de Noblat le 5 août à 20h30

Cliquez pour le programme complet