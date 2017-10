La Nuit de la Magie au Pasino de Saint Amand les Eaux

Pour cette soirée, tous les styles de magie sont représentés pour un show époustouflant de plus de 2 heures, dans la superbe salle du Pasino Partouche de Saint-Amand. Un spectacle qui défie les lois de la nature ?

Depuis 2010, la Nuit de la Magie a rassemblé des milliers de spectateurs, petits et grands autour d’une sélection prestigieuse de magiciens mêlant champions du monde, Mandrakes d’or ou stars du «Plus Grand Cabaret du Monde».

La scène du PASINO de Saint Amand les Eaux accueille la NUIT DE LA MAGIE le vendredi 20 octobre à 20h30. Gagnez vos places sur France Bleu Nord

Des artistes de la Tournée Nuit de la Magie, entre autres :

OTTO WESSELY

Otto WESSELY a commencé sa carrière au «Wiener Prater», parc d’attractions à Vienne, ou il donnait 5 à 10 spectacles par jour. Son spectacle est burlesque, parodique au bord de l’abîme, qui sort du cadre du show de la magie classique : les amoureux des lapins en caoutchouc et des pigeons en peluche y trouvent leur compte comme les passionnés des massacres de tronçonneuses. Un numéro juste incroyable qui a subjugué pendant des années les spectateurs du monde entier et en particulier ceux du Crasy Hors, Otto a également été plébiscité pour faire partie de « la clique » véritable phénomène en 2009 et il a égalementcollaboré récemment avec Arturo Brachetti.

CHRIS TORRENTE

Depuis 15 ans, Chris parcourt la France avec spectacles de magie et Close up. En 2008 il démarre la création du numéro « La SYMFOLIE de Vladimir VOLKOFF » et après 6 ans de travail intense et derecherche, il présente ce numéro pour la première fois en 2014. Le public est conquis car en découle une sélection au championnat de France (FFAP), le 1er prix DIAVOL, le 1er prix TREMPLIN MAGIQUE et le titre de MAGICIEN D’OR. Pour finir par une sélection FISM (Les championnats du monde de magie) en Juillet 2015 d’où Chris reviendra avec un titre de vicechampion du monde de magie et seul Français primé. Un très beau talent à découvrir qui revient tout juste d’une tournée triomphale en Chine.

LES CHAPEAUX BLANCS

Numéro visuel créatif de magie basé sur des techniques de « théâtre noir ». Registre esthétique, graphique, parfois comique, à fort impact magique. «Les Chapeaux blancs», un numéro visuel unique de «Théâtre noir» contant les aventures merveilleuses de deux personnages en costumes blancs sur fond noir, un duel d’illusions... un pur moment de Magie en touche de noir et blanc. « Graphique, poétique, co(s)mique ! » Le POINT • « Un numéro sublimement beau» Patrick Sébastien – Le PLUS GRAND CABARET du MONDE • « Un pur moment de magie en touche de noir et blanc... » La REVUE du SPECTACLE • « Une performance poétique qui dépoussière totalement le genre » REVUE de le PRESTIDIGITATION Un numéro extraordinaire qui a débuté sur scène déjà avec La Nuit de la Magie à Bobino en 2010 et qui depuis a fait le tour du monde,glané un Mandrake d’or et une 2ème place aux championnats du monde.

PIERRE XAMIN

Dans un numéro de « changement de masques » considéré comme le plus mystérieux des arts dramatiques de la chine antique, Pierre Xamin est à ce jour le seul européen ayant pu s’initier à cet art. Rare, sublime et surprenant ce visuel est salué dans tous les plus grands galas internationaux et lui a valu de participer en 2015 à la prestigieuse émission « Le plus grand cabaret du monde » mais également d’être présent au casting de « la France a un incroyable talent » .

JÉRÔME HELFENSTEIN

Adepte du mélange des genres, Jérôme Helfenstein fait aujourd’hui partie de cette jeune génération de magiciens qui tendent à faire exploser les cadres traditionnels de la magie. Son numéro « ombre et lumière » présenté ce soir lui a valu entre autre une standing ovation au « plus grand cabaret du monde » et un Mandrake d’or récompense suprême. Magicien de classe mondiale, Jérôme parcours le monde entier avec ce numéro juste exceptionnel mais également avec le visuel unique des « chapeaux blancs »

PILOU

Dans ce spectacle, Pilou s’inspire de Gavroche, célèbre personnage du roman Les Misérables de Victor Hugo, pour vous proposer des tours de magie à l’image de ce petit gars du pavé : impertinents, poétiques et farceurs. Laissez-vous conduire par la magie de ce Gavrochemagicien qui manie les cartes avec autant de bagou que d’agilité. Et le gamin a plus d’un tour dans son sac pour vous prouver que sans aucun doute le monde est bien magique... Grâce à ce spectacle, Pilou s’est notamment vu remettre, en 2006, le titre de Champion du Monde de magie et plusieurs de ces numéros ont déjà été montrés dans l’émission «Le Plus Grand Cabaret du Monde» sur France 2.

JEAN-JACQUES ARBIOL

Unique dans son genre, Jean-Jacques, c’est un loser magnifique, original, burlesque, un magicien de l’instant fugace, un foutraque malicieux ! La vie de Jean-Jacques c’est comme si la colombe de la paix se mangeait une vitre en plein vol ! Avec Jean-Jacques : « Ce que vous n’avez jamais vu ! » le slogan de la Nuit de la Magie prend vraiment tout son sens et une chose est sûre : c’est ce que vous ne verrez jamais plus !

ERWAN

L’un des plus talentueux illusionnistes de la nouvelle génération. Il a été plébiscité à plusieurs reprises lors de ses passages dans « Le plus grand Cabaret du Monde » de Patrick SEBASTIEN. Il est également l’invité permanent des congrès magiques internationaux où son numéro propose un final surprenant et drôle ! Baguette d’argent à Monté Carlo Magic Star en 2009, Magicien du Moulin Rouge de Paris, du « plus grand cabaret du monde » 2005 et en 2008 (spécial 10 ans), il compte aussi plusieurs télés internationales et une présence quasi régulière dans les plus grands galas Français et étrangers.

CLAUDE BRUN

Il est simplement excellent ….Mêlant l’humour à une présentation rythmée pleine de surprise, il va vous épater à coups sûrs avec ces intermèdes magiques de grandes classes où la participation du public est très….. active ! Magicien polyvalent de grand talent, Claude connait actuellement un succès mondial avec le numéro des chapeaux Blancs sacré 2ème au championnat du monde de magie en 2012.

La Nuit de la magie est à l'initiative d'un homme passionné. Nicolas Ganjean aime la magie, et, pour vous la faire découvrir, il est prêt à relever les plus grands défis ! De la petite salle à la grande scène mythique de Bobino, Nicolas Ganjean met toute son énergie dans la création de spectacles uniques réunissant les meilleurs magiciens pour des plateaux de qualité mondiale. “Mon objectif : rendre la magie accessible à tous avec un niveau de qualité unique.

INFOS + : lanuitdelamagie.fr