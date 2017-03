France Bleu Provence est partenaire de La Nuit des Coachs le 10 mars à 19h salle Vallier à Marseille. Un événement au profit d'associations.

Très engagé avec son père Alain Sportouch dans l’action associative auprès des personnes en situation d’handicap, Jérémy, champion d’Europe 2014 de full contact et kick Boxing, a eu l’idée de faire remonter sur le ring des anciens boxeurs très appréciés par le public marseillais et pour rendre l’événement encore plus rassembleur, faire combattre des personnalités aux compétences parfois très éloignées de la boxe:

Artistes

Footballeurs

Sportifs de haut niveau

Chefs étoilés

Chirurgiens

Mouiller le maillot pour une bonne cause

Tous les bénéfices (entrée 10 euros) seront reversés à parts égales aux trois associations mises en avant :



Le club JSKB, créé en 2010, présidée par Alain Sportouch, responsable national au sein de la commission handiboxing de la FFKMDA (Fédération française de Kick boxing, Muay thaï et disciplines associées) et co-présidée par Jérémy Sportouch, se bat pour faire tomber les préjugés en réunissant valides et non valides pour des entrainements de boxe. Grâce à un acharnement et une foi infaillibles, Alain Sportouch a réussi à adapter la boxe au handicap avec pour conséquence l’intégration pour la première fois dans une fédération de sportifs valides, la FFKMDA, d’une section Handiboxe (JSKB seule association à avoir obtenu l’agrément handiboxe par le Ministère de la jeunesse et des sports).

EN SAVOIR PLUS : La page Facebook La Nuit des Coachs