En direct - La percée du vin jaune 2019 à Poligny

Poligny dans le Jura accueille ces 2 et 3 février 2019 une des plus grande fête viticole de France, la percée du vin jaune.

Poligny, France

Chaque année, la Percée du vin jaune a lieu dans une des communes d'une des quatre AOC qui produisent le vin jaune au coeur du Jura, Château Chalon, Arbois, l’Etoile et Côtes du Jura. Ces 2 et 3 février 2019, c'est Poligny qui, pour la 22ème édition de la Percée, accueille ce grand rendez-vous dédié à ce vin aux arômes si particuliers. Le vin jaune, issu du cépage savagnin, vieillit en fût de chêne durant 6 ans et trois mois. Une fois transférer dans son flacon - le clavelin d'une contenance de 62 cl - ce vin se conserve sans limite.

France Bleu Besançon est en direct de Poligny samedi 2 février de 10h à 12h30

L'association des Ambassadeurs du Vin Jaune vous invite à fêter le vin jaune durant un week-end marqué de plusieurs temps forts :

la vente aux enchères de millésimes anciens (dont une des dernières bouteilles datant de 1774, un des plus ancien vin jaune !),

la messe de bénédiction du tonneau de 228 litres qui, une fois percé, sera dégusté par le public,

le défilé des Ambassadeurs et des vignerons,

la cérémonie de la mise en percée du millésime 2012 avec le parrain de cette 22ème édition, Vincent Ferniot, journaliste culinaire et présentateur TV et radio,

la 15e édition du concours de cuisine, Trophée André jeunet (recettes à base de vin jaune), ouvert aux amateurs et aux professionnels. Cette année autour des emblématique cuisses de grenouilles.

un concours de sommellerie,

le clavelinage (concours de vins jaunes),

produits du terroir et artisanat ...

le tout dans une ambiance festive : animations musicales, dégustations proposées par plus de 50 vignerons jurassiens, restauration, déambulations. Ouverture des caveaux au public samedi de 12h à 18h, dimanche dès 11h.

Les Ambassadeurs du vin jaune - Percée du vin jaune 2018 à L'Etoile © Radio France - Stéphanie Sauthon

Plus de 20.000 visiteurs sont attendus. L'accès à Poligny est possible en voiture, un parking en ZI est à la disposition du public. L'entrée dans le village se fait uniquement sur réservations en ligne, aucune entrée ne sera vendu sur place. Le pass à la journée vous coûtera 20€ par personne, possibilité de pass weekend à 35€. Votre billet vous donne droit à un verre de dégustation "Percée 2019" et 10 coupons de dégustation, de quoi profiter de la fête, avec modération évidemment.

France Bleu Besançon vous a fait vivre la Percée du vin jaune 2018 à L'Etoile et est à nouveau au coeur de l'évènement pour la Percée 2019 à Poligny. Images à venir...

Souvenir... En 2010, la percée du vin jaune avait déjà lieu à Poligny !