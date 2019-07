La Piper Operation Cobra sur la Communauté de Communes de Granville Terre et Mer du 31 juillet au 4 août

Jullouville, France

Les communes de Granville Terre et Mer concernées par la Piper Operation Cobra :

- Bréville sur Mer : Reconstitution d'une base aérienne militaire alliés.

- Carolles : Passage de convois alliés.

- Champeaux : Reconstitution d’un camp militaire US.

- Granville : Grande parade de la Libération, Camp alliés de la Pointe du Roc et meeting aérien international.

- Jullouville : Meeting aérien international, atterrissage d’avions Piper sur la plage et camp du SHAEF ( Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force = l’État-major suprême des forces expéditionnaires alliées, d’où le général Eisenhower commandait les alliés engagés en Europe et en Afrique du nord au château de la Mare).

- Saint-Pair sur Mer : Atterrissage d’avions Piper sur la plage et meeting aérien international.

- Saint-Jean Le Thomas : Reconstitution du trajet du général Eisenhower, chef suprême du corps expéditionnaire alliés entre sa résidence et son grand quartier général, le SHAEF de Jullouville.

- Folligny : Escale de ravitaillement pour le train de la liberté.

- Saint-Sauveur la Pommeraye : Passage de convois alliés.

Au programme de la manifestation Piper Operation Cobra dans la Manche :

Du 31 juillet au 04 août le public pourra assister à un grand meeting aérien international avec la présence de la patrouille de France, à un défilé de la Libération, aux reconstitutions d’une base aérienne, d’un camp US et à l’arrivée du train de la liberté. 500 véhicules, 1500 figurants et 150 avions sont attendus sur la communauté de communes de Granville Terre et Mer.

Piper Operation Cobra en Normandie

Les temps forts de la manifestation Piper Operation Cobra 2019 dans la Manche :

31 JUILLET :

Anniversaire du 75e Anniversaire de la Libération des communes du Sud-Manche.

2 AOÛT :

Arrivée de chars, d’avions et d’hélicoptères de combat.

Arrivée du train à vapeur dans Granville

3 AOÛT :

9h00-10h30 : Convoi Eisenhower de St Jean le Thomas au SHAEF de Jullouville.

16h00 à 18h00 : Atterrissage d’avions Piper sur les plages de Jullouville, Kairon et de Saint-Père sur Mer.

18h00 à 21h00 Grande parade de la Libération dans les rues de Granville.

04 AOÛT :

14h00-17h00 : Meeting aérien international de Granville-Jullouville face à la plage de Jullouville avec la Patrouille de France et l’Airbus A350-1000.

10h00-17h00 : - Exposition statique de 350 véhicules.

17h00 à 18h00 : Défilé de 350 véhicules.

18h00-21h00 : Exposition statique de l’ensemble des véhicules.

La Patrouille de France participe à la manifestation Piper Operation Cobra

La manifestation Piper Operation Cobra en pratique :

Du 31 juillet au 04 août 2019 sur la Communauté de Communes de Granville Terre et Mer.

Renseignements à l’Office de Tourisme de Granville Terre et Mer : 02 33 91 30 03