L’esplanade J4 à Marseille accueille le Stihl Timbersports® Champions Trophy 2018 le samedi 26 mai. Un événement à vous couper le souffle pour la première fois en France. France Bleu Provence vous offre vos invitations !

Stihl Timbersports® sont une série d'épreuves internationales de bûcheronnage de compétition, qui plongent leurs racines au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Des compétitions de bûcheronnage ont été organisées de tout temps dans le but de désigner les "meilleurs" bûcherons locaux. Au fil du temps, ces "épreuves de force" se sont muées en compétitions professionnelles d'un haut niveau sportif.

Les 12 meilleurs athlètes mondiaux s'affrontent dans des duels impitoyables avec un seul objectif : être plus rapide que le concurrent. Chacun doit exécuter 4 disciplines à la suite, sans arrêt : Chop Underhand, Standing Block (disciplines de hache classique), Chop Single et Buck Stock Saw (disciplines de sciage). Chaque discipline est inspirée du travail traditionnel du bûcheron.

En amont du Champions Trophy, aura lieu le Championnat du Monde Rookie qui accueille les jeunes pousses du bûcheronnage de moins de 25 ans.

Informations pratiques

A partir de 16h00 : championnat du monde des Rookies (- de 25 ans)

A partir de 19h00 : Champions Trophy

Tarif normal 10 € - Tarif enfant moins de 12 ans – 5 €

Billets (valables pour les deux compétitions) disponibles sur https://www.eventbrite.de/e/billets-stihl-timbersports-champions-trophy-44599923572?aff=france

France Bleu Provence vous offre vos invitations pour 2 !