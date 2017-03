Dimanche 9 avril, vous êtes attendus en tenue de sport pour participer à La Printanière 2017 de Cherbourg en Cotentin. Marche, VTT, Trail... Rendez-vous à l’Agora d’Equeurdereville-Hainneville dans la Manche.

En 2016, la Printanière organisés par l’UST cyclisme avait réuni plus de 1000 participants. Dans une ambiance familiale, sans esprit de compétition, avec des parcours pour tous niveaux, la Printanière permet à chacun de profiter des paysages du Cotentin à son rythme.

Au programme de la Printanière 2017 :

3 parcours VTT : 40km (départ à 9h00) / 25km (départ à 9h15) / 15 km (départ à 10h30)

3 parcours : TRAIL : 20km (départ à 9h30) / 13 km (départ à 9h45) / 10 km (départ à 10h35)

2 parcours PÉDESTRE : 13km (départ à 9h35) / 10 km (départ à 9h50) / 6 km (départ à 10h45)

Nouveauté cette année : 2 Trails Kids : Pour les enfants nés en 2006 et 2007 : 1,5 km et pour ceux nés en 2004 et 2005 : 1,8 km

Des ravitaillement sont prévus sur tous les circuits.

La Printanière 2017 en pratique :

Dimanche 9 avril 2017 au départ du site de l'Agora au Stade Joseph Bocher à Equeurdreville-Hainneville.

Tarifs : 5€ (gratuit pour les - de 16ans) - 1€ est reversé à l'association "Rêves" : association qui réalise le rêve d'enfants gravement malades.

Pour participer à la Printanière 2017 : INSCRIVEZ-VOUS ICI