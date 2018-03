Le Bout du Monde, plus qu'un festival, c'est un Ă©vĂ©nement rassembleur, audacieux, durable, ouvert sur le monde et dont les valeurs fédératrices rassemblent un public à la fois intergénérationnel et familial.

Une ligne artistique singulière, unique, cette petite touche « Boudu » qui met en exergue les découvertes dans notre programmation est un des éléments forts du festival. De pépites en artistes confirmés, c'est un voyage musical hors des sentiers battus à travers une vingtaine de pays que 60 000 festivaliers vivront les 3, 4 et 5 août 2018. Chacun y trouvera son compte, et c'est bien là la fierté du Bout du Monde. Ce melting-pot multiculturel, affamé de découvertes, de musiques en tout genre, curieux des autres ; de véritables esprits éveillés et solidaires,avec les écoutilles grandes ouvertes en Presqu'île de Crozon ! L'Ă©quipe du Bout du Monde

19Úme Festival du Bout du Monde du 3 au 5 août 2018

