Marsatac 2019 sur les chapeaux de roue

Pour son 21e anniversaire, le festival marseilais a choisi un bolide vintage flashy comme emblème, à l'image de sa programmation éclectique et brûlante. Du 14 au 16 juin, une quarantaine d'artistes sont attendus, parmi lesquels Eddy de Pretto, Orelsan, Polo & Pan, Columbine ou Carl Craig.

Une Peugeot 205 de 1986 tunée, orange et bleu flashy, fait chauffer la gomme au parc Chanot les 14 et 15 juin et sur la plage du Petit Roucas le 16. Ça brille et ça claque, à l'image de la programmation 2019 de Marsatac. Au volant, quatre femmes qui mettent les mains dans le cambouis et poussent le moteur dans le rouge et les watts à fond. Cette année, elles se taillent une place de choix dans la setlist du festival.

Têtes d'affiche de cette édition, Eddy de Pretto et Orelsan, qu'on ne présente plus, mais aussi le trio bordelais et bordélique Odezenne, la touche tropical house joyeuse de Polo & Pan, les boucles envoûtantes de The Blaze, la techno sombre de Dima aka Vitalic, le cloud rap poétique de Columbine ou le retour du pape de l'électro de Detroit Carl Craig, accompagné cette fois de Bambounou et sa techno française et fière de l'être.

Parmi les autres pépites de Marsatac, la bass music méditerranéenne de la Tunisienne Deena Adbelwahed, l'électro expérimentale et bien barrée de Ouai Stéphane, l'afro-bass énergique de l'Anglo-ougandaise Kampire, la techno hypnotique du Belge Jon Hopkins, les sets énergiques de Charlotte de Witte ou HAAi, le hip hop sans concession du Marseillais Zamdane, le R&B féministe de Juicy, le rap virtuose de Josman et d’Alpha Wann, le son intense et indus de Paula Temple, ou la house folle de Folamour. Et entre les sets/concerts, les flows de La Frappe, un projet qui réunit la fine fleur du rap marseillais : 12 artistes et groupes talentueux à suivre.

Attachez votre ceinture, ça dépote cette année à Marsatac !

Informations et billetterie sur le site de Marsatac

Folle ambiance à Marsatac - Virgile Gesbert