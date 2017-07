La Quiné 360, à Quinéville le 15 juillet : 6 épreuves sportives en solo ou en équipe

6 heures de sport en continu, c'est ce que propose l'équipe de "Défis Sentiers Océans" à Quinéville le 15 juillet prochain pour la "Quiné trois cent soixante"

Le programme est simple : 6 heures de sport non stop. vous choisissez parmi les 6 disciplines : marche, vélo, course, voile, marche aquatique, paddle ou kayak. Ou vous les choisissez toutes, et dans ce cas ce sera 1 heure pour chaque sport.

Pour vous inscrire téléchargez et remplissez les formulaires que vous trouverez sur le site de Défis Sentiers Océans. 10 euros pour les inscriptions individuelles et 50 pour les équipes (6 personnes maximum).