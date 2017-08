La rentée 2017 de France Bleu Provence

Découvrez les nouveaux programmes de France Bleu Provence, plus que jamais VOTRE radio dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

6h/9h : France Bleu Provence Matin

Philippe Richard et Florent Le Saux sont cette année encore aux commandes de la matinale de France Bleu Provence pour faire le plein d'info et de bonne humeur et bien démarrer la journée.

Nouveautés :

Guilhem Ricavy vous tend le micro pour vous entendre dans les villages et quartiers de Marseille à 6h26.

vous tend le micro pour vous entendre dans les villages et quartiers de Marseille à 6h26. Jean-Pierre Cassely raconte l'histoire des grands bastides et demeures provençales dans " La vie de château " à 6h54.

raconte l'histoire des grands bastides et demeures provençales dans " " à 6h54. Richard Marcovecchio recueille vos souvenirs musicaux dans " La chanson de votre vie " à 7h13.

recueille vos souvenirs musicaux dans " " à 7h13. Hervé Godard et Nathalie Coursac rejoignent Philippe Richard de 8h20 à 8h40 dans un "Laissez-vous guider" rallongé qui fait la part belle aux spectacles de notre région. Et vous aurez la parole en direct au 04.42.38.08.08. pour nous raconter votre soirée télé, ciné, théâtre ou concert de la veille !

Hervé Godard revient dans la matinale aux côtés de Philippe Richard et Florent Le Saux © Radio France - C.Abramowitz

Et toujours : l'info chaque quart d'heure, la météo et le trafic toutes les 10 minutes, des invités et reportages pour mieux comprendre l'actualité, l'horoscope de Martin, les pronostics hippiques, des jeux et des cadeaux, "Dîtes-le en marseillais" avec Médéric Gasquet-Cyrus à 7h43 et Les Chevaliers du Fiel à 8h45.

9h/11h : La vie en Bleu

Le lundi 28 août 2017 marque le grand retour de Corinne Zagara sur l'antenne de France Bleu Provence. Aux commandes du 9h/11h, elle vous rendra "La vie en Bleu" avec les conseils des Experts à 9h et ceux des grands chefs et producteurs à 10h.

Nouveautés :

Si vous pouvez solliciter les experts en direct au téléphone, vous pouvez aussi leur poser votre question directement sur francebleu.fr

Yves Davin du Comité du Vieux-Marseile nous raconte les grands événements qui ont marqué l'histoire de Marseille dans " Bon anniversaire Marseille " à 9h30.

du Comité du Vieux-Marseile nous raconte les grands événements qui ont marqué l'histoire de Marseille dans " " à 9h30. Une chronique santé à 9h55.

à 9h55. Notre " Mamette " Claudette Occelli, presidente fondatrice "Lei Reguignaire dou Luberoun" s'invite en cuisine et en provençal à 10h30.

" Claudette Occelli, presidente fondatrice "Lei Reguignaire dou Luberoun" s'invite en cuisine et en provençal à 10h30. Les Escapades Futées avec "Le Petit Futé" à 10h38.

Corinne Zagara fait son grand retour de 9h à 11h, puis Laurent Menel et Thibaud Gaudry prennent le relais © Radio France - C.Abramowitz

11h/12h : Le Grand Mèfi

Jouez avec Laurent Menel pour remporter chaque semaine un séjour dans notre région, à la mer, ou à la montagne, des bons cadeaux ou des activités en famille !

Nouveautés : les règles évoluent !

Avant chaque quiz, Laurent teste votre fidélité à France Bleu Provence en vous faisant écouter un extrait de l'antenne. Vous répondez correctement ? 3 points vous sont directement attribués !

1 bonne réponse de culture générale = 1 point

1 bonne réponse aux questions locales = 2 points

1 mauvaise réponse vous fait perdre 1 point

Vous avez le droit de passer autant de fois que vous le souhaitez en répondant "Mèfi"

Et une nouvelle règle pour la question locale que Laurent vous expliquera dès lundi en direct ! Surprise !

12h/13h : Les Tchatcheurs

Une nouvelle saison débute avec Thibaud Gaudry et ses Tchatcheurs ! Des personnalités de la société civile, du monde culturel ou associatif, des personnalités locales ou nationales de passage en Provence... toutes se retrouvent à l'heure du déjeuner autour de la table de France Bleu Provence pour échanger sur leurs parcours, le tout dans la bonne humeur !

13h/14h : Une heure en France

L'actualité nationale et les initiatives en régions.

14h/15h : On se dit tout

Nouvel horaire pour Vanessa Lambert qui désormais recueille vos confidences de 14h à 15h. "On se dit tout" sur la famille, les enfants, le couple... Témoignez en direct au 0810.055.056 (prix d'un appel local).

15h/16h : France Bleu Provence, c'est vous !

Nouvelle émission ! Nathalie Coursac vous accompagne en milieu d'après-midi en musique avec nos meilleures séries ("Pop Story" de Marc Toesca, "On n'arrête pas le progrès", "La chanson de votre vie"...). Annoncez vous-mêmes en direct vos événements à 15h30 au 04.42.38.08.08. dans "A vos manifs" !

16h/19h : Ça vaut le détour

Cédric Frémi continue de vous guider sur le chemin du retour avec l'info-trafic en temps réel et des points complets sur la circulation chaque quart d'heure.

Nouveautés :

De 16h à 16h45, en plus de remporter des places de spectacle dans " A plein tubes, le jeu du mot manquant ", tous les gagnants de la semaine participent au grand tirage du vendredi pour remporter un magnifique cadeau (séjour, vacances, week-end, bon cadeau...),

", tous les gagnants de la semaine participent au grand tirage du vendredi pour remporter un magnifique cadeau (séjour, vacances, week-end, bon cadeau...), Si l'émission s'arrête à 19h pour laisser la place à "France Bleu Soir" et au "Top France Bleu", France Bleu Provence vous dira quels sont les axes à éviter le soir et la nuit en raison des fermetures nocturnes à 19h40, 20h40, 21h40, 22h40 et 23h40 (du lundi au jeudi).

Et toujours : Les Chevaliers du Fiel à 16h45, des idées de sortie à 17h15, 17h30 et de 18h15 à 18h40 avec Hervé Godard, le Lunoscope de Martin à 18h58, des "jeux express" et le Club Foot Marseille chaque lundi de 18h10 à 19h avec Tony Selliez.

Vanessa Lambert à 14h, Nathalie Coursac à 15h et Cédric Frémi à 16h vous accompagnent chaque après-midi © Radio France - C.Abramowitz

Le week-end

Eric Thomas vous réveille de 7h à 10h avec des idées de sortie, des jeux, vos Experts bricolage (le samedi) et jardinage (le dimanche), et bien sûr l'horoscope de Martin.

vous réveille de 7h à 10h avec des idées de sortie, des jeux, vos Experts bricolage (le samedi) et jardinage (le dimanche), et bien sûr l'horoscope de Martin. Mélanie Masson passe son week-end avec vous de 10h à 12h30 et de 16h à 19h : cuisine à 10h, idées de sortie dans "Ça se passe en Provence" de 11h à 12h30 et dans "Ça vaut le détour" de 16h à 19h.

passe son week-end avec vous de 10h à 12h30 et de 16h à 19h : cuisine à 10h, idées de sortie dans "Ça se passe en Provence" de 11h à 12h30 et dans "Ça vaut le détour" de 16h à 19h. De 16h à 17h : découvrez les talents musicaux 100% Provence dans "L'AïoLive l'émission" avec Eric Thomas et le meilleur de "L'AïoLive Le Concert".

Eric Thomas en matinale, Mélanie Masson le reste de la journée, et évidemment Martin le week-end aussi ! Des samedis et dimanches bien remplis ! © Radio France - C.Abramowitz

