La Maison des Associations de Strasbourg organise, au Parc de la Citadelle, la Rentrée des Associations, les 23 et 24 septembre. L'occasion de découvrir le tissu associatif strasbourgeois. France Bleu Alsace est partenaire de l'événement.

Depuis 1994, la Maison Des associations de Strasbourg organise un salon des associations pour : permettre aux associations de se faire connaître du grand public, proposer aux Strasbourgeois des animations gratuites et diversifiées, permettre aux dirigeants associatifs de se rencontrer et favoriser les dynamiques inter-associatives.

Venez découvrir les associations strasbourgeoises

Les 23 et 24 septembre, 300 stands d'associations seront regroupés en six pôles thématiques. Au total, 20 000 visiteurs sont attendus pour ce week end. De nombreuses animations gratuites sont prévues : chants, danses, démonstrations sportives, théâtre, expositions, animations enfants, jeux et encore bien d'autres surprises.

La Rentrée des Associations, les 23 et 23 septembre, au Parc de la Citadelle, samedi de 12h à 19h et dimanche de 11h à 18h.