Le festival de musique Bluegrass le plus important en Europe a lieu chaque année, la première semaine d’août, dans les Alpes française, à proximité de Genève, Annecy et Chamonix. Tous les concerts sont gratuits.

Le festival a lieu à la Roche sur Foron dans la cour d'un ancien couvent, devenu aujourd'hui collège Sainte Marie. Le bâtiment historique longe le fond du site et abrite le coin des luthiers et la consigne instruments. C'est un cadre magnifique pour un festival avec les Alpes en toile de fond et des panoramas splendides sur la vallée de l'Arve pour créer une ambiance fantastique.

Qu’est-ce que la musique Bluegrass ? Le bluegrass est un style musical d'origine américaine qui constitue une branche de la musique country. Plus d'infos sur Wikipédia, voir aussi sur larochebluegrass.org

Les têtes d'affiche 2018

Molly Tuttle, étoile montante du Bluegrass international depuis 2 ans maintenant

Le groupe 'maison', Rapidgrass

Frank Solivan & Dirty Kitchen et bien d'autres...

La Roche Bluegrass Festival à la Roche sur Foron, c'est aussi des cours de musique Bluegrass, et le choix du meilleurs groupe de musique Européen de l'année.

Plus d'infos sur le site de La Roche Bluegrass Festival du 1er au 5 août.