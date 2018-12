La Ronde Gourmande à Chambéry

Les Arcs Film Festival, 10ème édition, du 15 au 22 décembre 2018

Le Festival des Arcs est une offre foisonnante et exclusive de plus de 120 films à découvrir sur tous les sites de la station des Arcs. Des événements professionnels, concerts, des DJ sets. Et bien sûr, c’est aussi le ski. Profitez des premières neiges dans un des plus grands domaines du monde.