On ne change pas une équipe qui gagne, le duo complice de La Meilleure boulangerie de France est de retour le 20 août sur M6, dès 18h35, pour une nouvelle saison gourmande.

Norbert Tarayre et Bruno Cormerais, les deux jurés de La Meilleure boulangerie de France, forment désormais un duo bien rôdé, complice et bienveillant. Ils ont repris la route pour une saison 6, qui va les emmener dans huit régions françaises, avant la grande finale nationale qui départagera les derniers boulangers en compétition.

Parcours de La Meilleure boulangerie de France - saison 6 - M6

La recette de l'émission

Du lundi au jeudi, 2 boulangeries, 2 artisans à départager lors de quatre épreuves : la boutique, le produit fétiche, le pain et la création. Le vendredi, la finale régionale voit s'affronter les quatre boulangeries sélectionnées sur deux défis, "l'accord parfait", une création qui doit accompagner un produit régional sélectionné par le jury, et "la commande", passée pour un événement local.

Le grand gagnant de la semaine représente sa région lors de la finale nationale à Paris, au cours de laquelle "La Meilleure boulangerie de France 2018" sera désignée.

Quelques nouveaux ingrédients

Les 64 boulangers, mais aussi boulangères, du cru 2018 viennent cette année de différents horizons, en reconversion professionnelle, boulanger de père en fils ou tout simplement passionnés. Et l'émission donne une part encore plus grande aux régions, à leurs producteurs et à la redécouverte de spécialités régionales.