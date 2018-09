Des concerts, du théâtre, des expositions, des lectures et même des siestes acoustiques sont au programme de la saison culturelle 2018-2019 de la ville de Valognes dans la Manche. Des spectacles pour tous les goûts et tous les âges.

Valognes, France

Au programme de la saison culturelle 2018-2019 de Valognes :

Vendredi 12 octobre à 20h30 au Complexe Marcel Lechanoine : "Notes de guerre 14/18" un concert spectacle proposé dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918.

L’école municipale de musique de Valognes présente cette création artistique relatant l’histoire du "poilu" Gustave Cambernon à travers des documents d’époque.

Imaginé par Philippe Chebrou, directeur de l’école municipale de musique de Valognes, le spectacle "Notes de guerre 14/18" est composé d’une succession de tableaux où se mêlent théâtre, musique, chœurs et vidéo. La création musicale est l’œuvre d’Olivier Lecoeur et de Philippe Chebrou. Quant à la partie théâtrale, elle est assurée par Gérard Picot qui incarne Gustave Cambernon , des acteurs du théâtre de l’Arlequin et de la compagnie de l’Estran. La troupe valognaise, les Sacrebleu et la chorale de Carentan "la carentelle" participent aussi à l’évènement.

Une création proposée dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918

A noter : Cette création a reçu le label de la mission centenaire qui distingue les projets les plus innovants et les plus structurants pour le territoire.

Tarif : Gratuit sur réservation auprès du Service Enseignement de la Mairie de Valognes, 6 rue Binguet. Téléphone : 02 33 95 82 30.

Samedi 13 octobre à partir de 20h45 au complexe Marcel Lechanoine : Soirée irlandaise

En première partie un concert de JigJam.

En deuxième partie de soirée à partir de 22h15 : Un spectacle de danse dans la plus pure tradition musicale irlandaise par le groupe Slan irish dance

Tarifs : Normal : 12€ - réduit : 8€.

Pour ceux qui possèdent un Pass culturel : 10€ ou 6€. Le Pass Culturel est disponible gratuitement pour tous les titulaires valognais de la carte Lire@coeur (carte de la médiathèque Julien de Laillier).

La saison culturelle 2018-2019 de Valognes en pratique :

Billetterie à l’Espace culturel de l’Hôtel-Dieu : Du lundi au samedi de 14h à 17h.

11, rue de l’Hôtel Dieu - 50700 Valognes - Tél : 02 33 21 62 70

Le site de la Mairie de Valognes

Tout le programme des spectacles proposés pour la saison culturelle 2018-2019