La colombophilie ? C'est l'art d'élever des pigeons voyageurs pour les engager dans des courses ou concours.

Les pigeons voyageurs portent des bagues matricules qui permettent leur identification. Ils sont élevés dans des pigeonniers, ou colombiers.

Les pigeons voyageurs sont des athlètes fantastiques: Ils sont capables de voler 1000 km sans s'arrêter à 100 km/h et ont la faculté innée de s'orienter spontanément.

Quelque soit l'endroit duquel il est lâché, le pigeon voyageur regagne toujours son colombier (et seulement son colombier ... on ne peut pas l'envoyer à un endroit donné).

Les colombophiles exploitent cette faculté dans des courses de pigeons voyageurs.

Par exemple :

La région Nord - Pas de Calais organise un concours sur Bourges. Les pigeons sont enlogés le jeudi dans des grands paniers rassemblés dans les sociétés colombophiles du Nord. Des camions ramassent les paniers et les emmènent à Bourges.

Le samedi matin, tous les pigeons sont lâchés en même temps. L' heure d'arrivée de chaque pigeon est enregistrée dans un appareil qui fait fonction d'horloge imprimante appelé constateur. C'est le pigeon qui rentre le plus rapidement qui gagne.

Un lâcher de pigeons - Fédération Colombophile Française Lille

France Bleu Nord ouvre son antenne pour annoncer les horaires et les lieux de départs de concours ou les reports, les samedis et dimanche pendant toute la saison ( à 7h35, 8h35, 9h40, 10h30 et 11h05). Les colombophiles en attente du retour de leurs sportifs notent ces informations cruciales.

Les concours ?

ENLOGEMENT DES PIGEONS Cette opération consiste à mettre les pigeons dans des grands paniers qui seront transportés par camion ou train vers le lieu de lâcher. Il existe aussi des camions spécialement aménagés pour le transport des pigeons, avec abreuvoirs automatiques, ventilation mécanique, etc...

Le colombophile qui vient enloger ses pigeons doit être en possession de sa licence fédérale, de son carnet de distance et d'un constateur s'il veut participer au concours. Il peut aussi se contenter d'entraîner ses pigeons, sans constater. A l'enlogement, chaque pigeon est muni d'une bague en caoutchouc numérotée. Le colombophile doit récupérer cette bague au retour du pigeon et l'introduire sans tarder dans le constateur, afin d'imprimer l'heure d'arrivée.

Certains pigeons sont maintenant porteurs de bagues électroniques, en principe inviolables. L'enlogement est facilité et la bague en caoutchouc n'est plus nécessaire. Ces bagues vont de pair avec un constateur qui les détectent à une quinzaine de mètres et déclenche automatiquement la constatation.

LE CARNET DE DISTANCE Les distances qui y sont portées sont les distances effectives entre le pigeonnier de l'amateur et les différents lieux de lâcher. Ces relevés sont établis à la demande des amateurs par une société agréée par la Fédération Colombophile.

LE CONSTATEUR Le modèle le plus courant est une horloge équipée d'un dispositif d'impression. Comme les horloges, ils sont mécaniques ou à quartz. Il existe différents modèles et marques. Les bagues caoutchouc sont recueillies dans les cases d'un barillet. Chaque fois que le barillet avance d'une case, l'heure exacte (jour, heures, minutes, secondes) s'imprime sur une bande de papier. Les anciens modèles n'impriment pas, mais perforent des cadrans horaires rotatifs en papier. Les nouveaux sont entièrement électroniques et les constatations sont recueillies par ordinateur. D'autres détectent les pigeons porteurs d'une bague électronique dès leur arrivée. Il n'est même plus utile de d'attraper le pigeon. Seuls sont admis les constateurs agréés par la Fédération. Une fois réglés, les constateurs sont munis d'un plomb numéroté condamnant l'ouverture de l'appareil.

LE BUREAU

Un régleur prépare es constateurs et note tous les renseignements utiles dans le cahier de réglage (numéro, type d'appareil, heure de départ, etc.)

Note : Le colombophile est entièrement responsable du bon fonctionnement de son constateur.

Un secrétaire note les numéros des bagues en caoutchouc sur les feuilles de jeu et récupère dans une enveloppe les souches de contrôle des bagues en caoutchouc.

Un bagueur met les bagues en caoutchouc aux pattes des pigeons et vérifie les numéros matricules et les bagues-adresses des pigeons enlogés.

Un trésorier comptabilise les frais, mises, etc...

Un responsable des paniers comptabilise et répartit les pigeons.

Remarque : L'utilisation d'une boîte de sécurité est obligatoire devant l'entrée du panier de voyage.

LA FEUILLE DE JEU Le colombophile y porte tous les renseignements utiles à l'enlogement :

nom, prénom, adresse, distance, concours, type des pigeons (jeunes, vieux, 1 an) ;

numéros matricules des pigeons qu'il va enloger ;

sommes éventuellement misées sur ses pigeons.

Le responsable de l'enlogement inscrit les numéros visibles des bagues en caoutchouc. Le régleur inscrit sur la feuille de jeu :

l'heure de départ du constateur,

l'avance ou le retard du constateur,

les heures d'arrivées des pigeons.

Il reste à payer les frais de transport et de classement et les mises éventuelles. Ces frais sont en général minimes et certaines sociétés bien organisées assurent gratuitement le transport.

TRANSPORT Quand l'enlogement est terminé, les paniers de voyage sont plombés et disposés les uns sur les autres dans les camions qui vont les emmener sur les lieux du lâcher. Il existe des camions spécialement aménagés où tout est automatisé (abreuvoirs, nourriture, ouverture des trappes, ventilation...). En moyenne, on enloge de 20 pigeons par panier pour les concours de fond, à 30 pigeons par panier pour les concours de vitesse. Un camion complet transporte donc environ 4.000 pigeons. Quand plusieurs sociétés sont associées, un ramassage est organisé. Pour les concours de fond, l'enlogement a lieu deux ou trois jours avant le lâcher. Certaines sociétés colombophiles importantes, ou groupements, sont propriétaires de leur camion ; sinon, le convoyage est assuré par des sociétés privées.

LE LACHER Les pigeons sont en général libérés tôt le matin, par temps clair. Les convoyeurs doivent connaître la météo sur la ligne de vol. Si le temps est mauvais, les lâchers sont reportés.

