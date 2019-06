La Savoie dans "Les 100 lieux qu'il faut voir" sur France 5

France Bleu vous fait découvrir la saison 6 inédite des "100 lieux qu'il faut voir", chaque dimanche à 20h50 sur France 5 du 30 juin au 25 août. Cette semaine direction la Savoie, des rives du lac du Bourget vers Aix-les-Bains à la Haute Maurienne

Cette semaine, la saison 6 des 100 Lieux nous emmène en Savoie.

Entre massifs abrupts et somptueuses vallées, depuis l’envoûtant lac du Bourget et les trésors d’Aix-les-Bains jusqu’aux confins de la Haute Maurienne, en passant par les incontournables bijoux du Beaufortain, des amoureux de la région nous font découvrir les plus belles pépites de cette région de montagnards.

Authenticité et alpages à Hauteluce, village montagnard préservé à Bonneval-sur-Arc ou encore somptueux paysages du parc national de la Vanoise, les belles surprises et des tableaux naturels d'une diversité incroyable sont au programme.

A l'issue de cet inédit, retrouvez à 21h45, Les Landes, de la Côte Atlantique à La Chalosse

Prochain rendez-vous avec Les 100 lieux qu'il faut voir dimanche 7 juillet, Les Cévennes seront à l'honneur sur France 5.