Visites, animations, rencontres, découvertes, conférences… Du 6 au 14 octobre, de nombreuses animations permettront d’informer le public sur la contribution des aînés à la société, mais aussi de tisser des liens entre les générations.

Semaine nationale des retraités et personnes âgées

Semaine Bleue

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.

Labellisée « Ville amie des aînés », Metz s’engage fortement en faveur des personnes âgées et retraitées, déployant ses atouts au quotidien pour se montrer accueillante et bienveillante. C’est dire si sa participation à la Semaine bleue tombe sous le sens : le slogan de cet événement national, « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire », reflète parfaitement l’état d’esprit messin !

D’autant plus que le thème de cette édition 2018 invite à tous nous sentir concernés puisqu’il s’agit du respect de l’environnement. Un atelier le lacto-fermentation pour éviter le gaspillage alimentaire, un autre sur le potager urbain, une formation aux éco-gestes, une visite de la ferme de Borny, une randonnée-santé, entres autres, figurent au programme de cette Semaine bleue qui se met au vert !

