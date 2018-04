La SNSM est une association dont la principale mission est de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes. Son financement repose essentiellement sur la générosité du public et de partenaires privés.

Berck-Plage, France

La station SNSM de Berck-sur-Mer compte 15 bénévoles.

Créée en 1991, son financement repose essentiellement sur la générosité et la confiance des donateurs privés (82 % des ressources en 2016). Berck-sur-Mer est une ville balnéaire familiale située sur les rivages de la Manche à quelques kilomètres au sud du Touquet-Paris-Plage et à proximité des grandes villes telles que Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque. Berck-sur-mer est classée comme l'une des plus belles plages de la Côte d'Opale dans un magnifique estuaire (pavillon bleu).

Les interventions des Sauveteurs en Mer n'en sont pas moins intenses : remorquages, transbordements de blessés, recherches de disparus, hélitreuillages de nuit comme de jour de beau comme de mauvais temps. Les sauveteurs font aussi de la sensibilisation auprès des plaisanciers sur la sécurité à bord et dans les classes auprès des enfants. En 2016, les bénévoles de la station ont effectué plus de 30 sorties :

10 sorties en réponse aux appels du CROSS GRIS NEZ (isolements par la marée, avaries moteur, des chavirements, hommes à la mer, accidents de baignade),

14 exercices sur terre et en mer

10 dispersions de cendres.

Les sauveteurs en mer font appel à vous pour les aider à financer une partie de leur local technique.

LE PROJET : La station de Berck-sur-Mer est une petite station de 15 bénévoles. Elle intervient tout au long de l'année pour secourir les marins et les plaisanciers en détresse. De part la spécificité de la Baie d'Authie, le hangar de la station est situé à plus de 1 km de la mer. Le zodiac d'intervention est mis à l'eau à l'aide d'un tracteur. Les conditions d'intervention sont rudes. Les délais sont réduits au maximum par les bénévoles pour assurer l’aide la plus rapide possible. A ce jour, les sauveteurs ont un bâtiment brut dans lesquels ils souhaitent aménager un local technique qui leur permettra de :

mettre à sécher les combinaisons, installer et recharger leur matériel, organiser leur réunion hebdomadaire et formation, installer des sanitaires.

Le montant de cet aménagement s'élève à 1 500 euros. A quoi va servir le financement ? Vos dons serviront au financement :

installation des sanitaires : 400 euros d'un système de chauffage/souffleuse pour les combinaisons : 700 euros de placards et plan de travail : 400 euros

Et si grâce aux dons ils dépassent ce budget, ils pourront financer une partie des formations des patrons de vedette et des nouveaux équipiers. Ces formations onéreuses pour les stations sont indispensables pour assurer la sécurité des personnes secourues et améliorer les délais d'intervention sur site : 2 patrons formés à la gestion d’interventions : 1 600 euros

4 PSE1 (premiers secours en équipe niveau 1) : 150 euros + frais de déplacement (5 jours)

4 PSE2 (premiers secours en équipe niveau 2) : 150 euros + frais de déplacement (5 jours)

1 SNB1 (sauveteur nageur de bord niveau 1) : 400 euros (frais de déplacements compris)

Guy LARDE - Président de la station : En faisant un don, vous vous associez à la mission de la SNSM et nous vous en remercions. En fonction de vos contributions, vous recevrez différentes contreparties. Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable

Le Zodiac d'intervention, son nom : Jean-Baptiste FOURNIER Type de bateau : SNS 709 - SNSM

Contact SNSM : 54 rue du Maréchal Delattre de Tassigny - 62600 Berck sur Mer Mail : snsm.berck-sur-mer@orange.fr

station-snsm-de-berck-sur-mer

Histoire de la SNSM

La Société Nationale de Sauvetage en Mer est une des expressions les plus abouties de la solidarité des gens de mer face aux drames et accidents maritimes à proximité de nos côtes. Depuis plus d’un siècle, ces bénévoles issus du monde maritime et maintenant en provenance d’autres milieux s’investissent localement pour apporter une aide efficace aux usagers de la mer.

De l’apparition des premières structures de sauvetage en mer au 19ème siècle…



Si au 19e siècle le sauvetage en mer était souvent une réalité tragique, le manque de moyens techniques, humains et financiers ne permettait pas la mise en place d’une organisation efficace pouvant couvrir l’ensemble du littoral français. Face aux nombreux drames observés à cette époque, des hommes se sont réunis pour donner progressivement naissance à diverses structures locales dont les équipements restaient cependant très limités.

La Société Centrale de Sauvetage des Naufragés

Deux évènements dramatiques frappèrent l’opinion publique et vont contribuer à la création de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, le 12 février 1865, par l’amiral Rigault de Genouilly : les naufragés de l’Amphitrite le 31 août 1833 au large de Boulogne-sur-Mer et celui de la Sémillante le 15 février 1855 sur un îlot de l’archipel des Lavezzi. Très rapidement, des stations se créent en Bretagne : dès 1865 à Audierne et Saint-Malo; à Groix, Roscoff et Ouessant en 1866 et au Conquet et sur l’île de Sein en 1867

Le samedi 23 juin 2018, à l’occasion de la deuxième édition de la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer, sur tout le littoral français, des milliers d’usagers de la mer vont rendre hommage aux 7 000 bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer en participant au "Mille SNSM".