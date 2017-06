La Solitaire du Figaro : le village de Dieppe installé pour accueillir l'arrivée de la course

Depuis mardi le village est de retour à Dieppe. Pour la 5è fois il s'installe sur le quai Henri IV face au port. Car pour attendre l'arrivée des bateaux de la 48è édition de la solitaire du Figaro il fallait bien cinq jours de fête. Jusqu'à dimanche, les promeneurs peuvent profiter des stands.

A peine ouvert que les promeneurs ne tardent pas à flâner parmi les stands. Fromages, vêtements ou encore activités sportives... Il y en a pour tous les goûts. Nicolas, 17 ans, harnais accroché autour des hanches, a choisi de faire de l'accro voile, sorte d'accro branche mais sur un mat reconstitué.

Nicolas essaye l'accro voile pour la première fois. Une fois en haut il peut voir le port à huit mètres de hauteur. © Radio France - Kathleen Comte

Pour Colette et Didier - croisés dans l'allée centrale - ce sera plutôt balade. Ils viennent d'arriver à Dieppe et sont tombés sur le village par hasard. Plus loin une fillette essaye le paddle gonflable dans une grosse piscine (elle aussi gonflable) et extérieure. Mais, en plus des activités, le village est surtout l'occasion de célébrer un événement sportif : la Solitaire du Figaro. Un événement que Rémy et Monique n'auraient loupé pour rien au monde : "On aime bien voir les bateaux qui concourent parce qu'on n'a pas l'occasion d'en voir des comme ça régulièrement. L'année dernière on était sur la plage, on les voyait arriver et c'était mieux qu'au port parce qu'il y avait encore de la compétition alors que quand ils arrivent dans le port, la ligne d'arrivée est passée."

Le Village de #Dieppe est ouvert depuis ce matin jusqu'à dimanche et attend l'arrivée des bateaux de la solitaire du Figaro ! pic.twitter.com/I0JbujQZrF — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) June 20, 2017

Une semaine aura été nécessaire pour que le village prenne forme. Pour Dominique Garçonnet, président de la délégation de Dieppe de CCI Rouen Métropole (qui s'occupe de l'arrivée de la course à Dieppe) il s'agit d'un événement très attendu : "Par les commerçants, hôteliers et restaurateurs bien sûr, parce qu'ils voient leur chiffre d'affaires augmenter de 20 à 25%. Les touristes eux viennent d'un peu partout, des régions environnantes et même de Paris ou de plus loin encore. C'est un événement sportif avant tout mais le fait que nous soyons ville d'arrivée c'est aussi un événement festif."

Le village ça dure jusqu'à dimanche soir. Sur les cinq jours, près de 100 000 personnes sont attendues.