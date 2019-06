La Tatihougue le 7 juillet à Saint-Vaast-la-Hougue

La Tatihougue est un évènement sportif qui propose des épreuves de Swim&Run, une discipline qui alterne natation et course à pied. Dimanche 7 juillet la Tatihougue 2019 se courre dans le Val de Saire et entre les deux Tours Vauban de la baie de Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche.

Saint-Vaast-la-Hougue, France

Le Swimrun c’est quoi ?

Le Swimrun ou Swim&run est une discipline sportive née en Suède en 2002. Le Swimrun est un raid nature entre terre et mer qui alterne natation en eau libre et trail. Une épreuve qui se courre en binôme, mixte ou non.

Au programme de la Tatihougue 2019 à Saint-Vaast-La-Hougue :

Pour cette deuxième édition de la Tatihougue, l'équipe de l’association Défis Sentiers Océans organisatrice de l'évènement propose 3 parcours inédits de SwimRun.

— La Course "Elite" avec un parcours de 18,5km comprenant 15 km de course à pied, entrecoupés de 3,5 km de natation. 25 €/personne

— La Course "Confirmé" de 11km, qui compte 8,5km de course et 2,5km de natation. 20 €/personne

— La Course "Découverte" de 5km, avec 4,3km de course à pied et 650m de natation. 7,50 €/personne

La Tatihougue 2019 en pratique :

Dimanche 7 juillet 2019 la Tatihougue se courre dans la baie de Saint-Vaast-la-Hougue et passe par les communes de Quettehou et Réville.

Horaires de départs des courses :

A 14h : départ du parcours Confirmé (11 kms) et parcours Élite (18 kms)

A 16h : départ du parcours Découverte de 5 kms

Retrait des dossards le jour de la course au fort de la Hougue.

Inscriptions en ligne sur le site Normandie Course à Pied

Renseignements : 06 72 64 69 81

Découvrez l'association Défis Sentiers Océans organisatrice de l’évènement.

Le site DSO - Le Facebook @defissentiersoceans