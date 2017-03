La tempête de William Shakespeare

Mise en scène : Paul Grenier

Avec : Edwige Bracq, Simone Grenier, Jean-Marie Orsini et Paul Grenier

Musique : Mister Pop

Vidéo : Véronique Légal

Costumes: Delphine Ciavaldini, Bernadette Journet et Rachel Grenier

Production : Le Thé à Trois

Avec la collaboration artistique de Yann Even, Romane Even-Ferracci, Déborah Lombardo, Elisabeth Milleliri et Patricia Portal-Gozzi, et le soutien de la Commune de Pietrosella et de l'Aghja.

Folle aventure que cette pièce-là ! Quatre comédiens s'ébattent et s'amusent à jouer l'ultime œuvre du dramaturge anglais. Entre comédie et masque de cour, La Tempête est un spectacle où domine l'art de l'enchanteur : celui de Prospéro qui, exilé depuis douze ans avec sa fille Miranda sur une île uniquement habitée par Caliban et l'esprit Ariel, fait échouer un vaisseau sur ses rives afin que triomphe la vérité…