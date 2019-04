La tournée des marchés France Bleu

A l'occasion de J'aime mon marché, la Fête internationale des marchés, France Bleu crée l'événement et organise sa tournée des marchés.

Pour la 5e année, J'aime mon marché rassemble les marchés, les villes et leurs commerçants, les producteurs de nos régions pour fêter l’histoire et la modernité de ce circuit court de distribution. Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant sont les parrains de ce grand rendez-vous placé sous le signe de la convivialité.

France Bleu partenaire de l'événement a souhaité cette année participer à sa manière, avec une tournée de 11 marchés. A chaque étape, rendez-vous avec nos équipes en direct au coeur du marché entre 9h et 11h, avec un studio et une cuisine.

Pour chaque émission, un chef est notre invité : avec 40 euros, il va devoir faire son marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée plat dessert. Les auditeurs et clients du marché seront invités à déguster le repas servi.