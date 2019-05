La tournée des marchés France Bleu, le 11 mai à Périgueux

A l'occasion de la Fête internationale des marchés, France Bleu Périgord vous donne rendez-vous le 11 mai sur le marché de Périgueux, place du Thouin. De 10h à 12h30, venez cuisiner en direct avec Christine Maurence, la cheffe du restaurant "la Taula " à Périgueux.

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant la Fête internationale des marchés fait escale à Périgueux le samedi 11 mai, place du Thouin. France Bleu Périgord, partenaire de l'événement, vous propose une émission spéciale de 10h à 12h30 animée par Christophe Tastet en direct au cœur de ce marché de Dordogne, avec un studio et une cuisine mobile.

Christine Maurence cuisine en direct du marché de Périgueux

Christine Maurence du restaurant "La Taula" à Périgueux est la cheffe invitée de cette étape de la fête internationale des marchés. Avec 40 euros, elle va devoir faire son marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie périgourdine. Elle est accompagnée de Philippe Parsy, maître restaurateur et chef de l’émission cuisine de France Bleu Périgord.

Invitée également de cette matinée spéciale, Luana Belmondo. L'animatrice télé, cheffe et marraine de la Fête internationale des marchés est présente à Périgueux pour cette opération "j'aime mon marché".

