La tournée des marchés France Bleu, le 16 mai à Orléans, en direct depuis le marché Turbat

A l'occasion de la Fête internationale des marchés, France Bleu Orléans vous donne rendez-vous le jeudi 16 mai sur le marché Turbat. De 9h à midi, Venez cuisiner en direct avec notre chef, Guillaume Labité.

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant, la Fête internationale des Marchés fait escale à Orléans le jeudi 16 mai, au marché Turbat, rue Eugène-Turbat à Orléans.

France Bleu Orléans, partenaire de l'événement, vous propose une émission spéciale de 9 h à midi, au cœur de ce marché, avec un studio et une cuisine mobile.

Dès 9 h, Eva Milot recevra Agnès Bernardon, diététicienne nutritionniste.

Un chef en cuisine à bord de notre studio mobile

A partir de 10 h, Eva Milot et Bruno Berthier recevront Guillaume Labité, Maître Restaurateur et Chef du restaurant « Le Petit Gone » à Orléans.

Guillaume Labité chef du restaurant "Le petit gône" (ici en compagnie de Valérie Beaudoin du restaurant "Les terrasses du bord de Loire") © Radio France - Eva Milot

Un défi : 40 euros et cuisiner pour 4 à 6 personnes !

Avec 40 euros, le chef va devoir faire son marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie loiretaine.

Réécoutez nos rendez-vous cuisine L'astuce du chef et La bonne adresse de Mme l'Amoureuse sur francebleu.fr.

► Tout savoir sur la tournée des marchés France Bleu