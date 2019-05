La tournée des marchés France Bleu, le 17 mai à Besançon

A l'occasion de la Fête internationale des marchés, France Bleu Besançon vous donne rendez-vous le vendredi 17 mai au marché place de la Révolution. De 9h à midi, venez cuisiner en direct avec nos chefs, Benoît Rotschi et Jocelyne Lotz-Choquard.

Besançon, France

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant, la Fête internationale des Marchés fait escale à à Besançon, au marché de la Place de la Révolution.

France Bleu Besançon, partenaire de l'événement, vous propose une émission spéciale de 9 h à midi, au cœur de ce marché, avec un studio et une cuisine mobile. Dès 9 h, Jocelyne Lotz-Choquart, cheffe de cuisine 1 étoile au guide Michelin de 1990 à 2006, fera son marché avec Dominique Morize le city baladeur de France Bleu Besançon.

Un chef en cuisine à bord de notre studio mobile

A partir de 10 h, c'est Benoît Rotschi, chef du Mungo Park (ancien restaurant étoilé de Besançon), - dont l'imagination est débordante -, cuisinera les produits dénichés par Jocelyne Lotz-Choquard.

Un défi : 40 euros et cuisiner pour 4 à 6 personnes !

Avec 40 euros, Jocelyne Lotz-Choquard va devoir faire son marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie franc-comtoise.

