La tournée des marchés France Bleu, le 18 mai à Audincourt

Audincourt, France

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant, la Fête internationale des Marchés fait escale à Audincourt.

Samedi 18 mai, entre 10h et 12h30 , France Bleu Belfort Montbéliard installe ses studios au marché d’Audincourt. Un food truck, des cadeaux et deux équipes composées d’un chef et d’un animateur de France Bleu et de deux auditeurs.

Les chefs Christian Pilloud et Fabrice Piguet, accompagnés de Florent Loriol et Stéphane Veaux, avec l'aide de deux auditeurs, auront 40 euros pour faire leur marché et préparer LE plat qui remportera les cadeaux. Yvan Le Perec sera le chef d'orchestre de cette émission spéciale en direct d'Audincourt.

Participez au concours de la tournée des marchés

A cette occasion, nous recherchons quatre auditeurs pour notre concours. Vous aimez la cuisine, vous voulez vous amuser avec nous et vous êtes disponible samedi 18 mai entre 10h et 12h30 ? Appelez-nous au 03 84 22 82 82 pour vous inscrire !

Réécoutez notre rendez-vous "On cuisine ensemble".

