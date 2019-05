La tournée des marchés France Bleu, le 23 mai à Villefranche de Rouergue

A l'occasion de la Fête Internationale des Marchés, France Bleu Occitanie vous donne rendez-vous le jeudi 23 mai sur le marché de Villefranche de Rouergue. De 9h à 11h, venez cuisiner en direct avec Stéphane Soulard et les élèves de la section hôtellerie du lycée Saint Joseph.

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant la Fête internationale des marchés fait escale dans l'Aveyron à Villefranche de Rouergue le samedi 23 mai. France Bleu Occitanie, partenaire de l'événement, vous propose une émission spéciale de 9h à 11h animée par Emmanuelle Wiener en direct et au cœur de ce marché avec un studio et une cuisine mobile.

La section hôtellerie du lycée Saint Joseph à l'honneur

Stéphane Soulard, professeur de cuisine et les élèves de la section hôtellerie du lycée Saint Joseph de Villefranche de Rouergue sont les cuisiniers invités de cette étape de la fête internationale des marchés. Avec 40 euros, ils vont devoir faire leur marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir et les circuits courts. Ce lycée hôtelier a formé de nombreux chefs dont Cyril Lignac.

Egalement présents durant cette émission spéciale, Quentin et Noémie Bourdy, qui ont participé à l'émission Top Chef, cuisiniers du restaurant l’Univers et Fabien et Karine Redoulès éleveurs de brebis et d’agneau à Villeneuve d’Aveyron.

► la tournée des marchés France Bleu