La tournée des marchés France Bleu, le 24 mai en direct depuis Champeix

A l'occasion de la Fête internationale des marchés, France Bleu Pays d'Auvergne vous donne rendez-vous le vendredi 24 mai à Champeix. De 9 h à midi, venez cuisiner en direct avec notre chef,

Sous le parrainage de Jean-Luc Petitrenaud, Luana Belmondo et Christian Constant, la Fête internationale des Marchés fait escale à Champeix, le vendredi 24 mai, Place du Pré.

France Bleu Pays d'Auvergne, partenaire de l'événement, vous propose une émission spéciale de 9 h à midi, au cœur de ce marché, avec un studio et une cuisine mobile.

Le marché de Champeix se tient tous les vendredis de 8 h à midi

Dès 9 h, Lucie Agosthino sera en compagnie du chef Cyril Zen pour une émission spéciale de deux heures.

Un chef en cuisine à bord de notre studio mobile

Lucie Agostinho sera avec Cyrille Zen, chef du Bistrot zen à Montpeyroux. Ensemble ils feront d'abord le marché, puis Cyrille investira le camion cuisine spécialement mis à sa disposition, pour relever le défi du jour.

Le chef Cyrille Zen © Radio France - Maud Calvès

Un défi : 40 euros et cuisiner pour 4 à 6 personnes !

Avec 40 euros, Cyrille Zen va devoir en effet faire son marché et réaliser un menu pour 4 à 6 personnes, avec entrée, plat et dessert en mettant à l'honneur les produits du terroir, les circuits courts et la gastronomie auvergnate.

Une fois le repas réalisé, il restera à goutter et à recueillir vos réactions, vous qui nous aurez fait l'amitié de venir assister à cette émission en direct du marché de Champeix ce vendredi à partir de 9h.

