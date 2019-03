La tournée des quartiers des Bourrus à Grésilles

Dijon, France

Ce jeudi 28 mars, c’est jour de marché aux Grésilles, une date idéale pour que le Café des Bourrus de France Bleu Bourgogne se pose dans ce quartier de Dijon. C’est à la Brasserie que s’est monté notre studio de radio, au milieu des habitués et de ceux qui souhaitaient défendre les couleurs de leur quartier. Nicolas Mollaret et Anthony Lange étaient accompagnés des Bourrus Thierry Ruckstuhl, Aurélien Claustre et Dominique Bertucat. Et comme depuis le début de la tournée, de nombreux acteurs de la vie du quartier ont pris le temps de venir nous parler des Grésilles. Une émission souriante, sans langue de bois, pour un quartier aussi authentique qu’attachant.

La tournée des quartiers du Café des Bourrus aux Grésilles - première heure Copier