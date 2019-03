La tournée des quartiers des bourrus à la Fontaine-D'Ouche

Ce lundi 25 mars, le Café des Bourrus de France Bleu Bourgogne s'est installé à la brasserie La Fontaine. C'est là que débutait notre tournée dans les quartiers de Dijon, dans un vrai établissement emblématique de ce quartier populaire. Nicolas Mollaret et Anthony Lange étaient accompagnés des Bourrus Philippe Allaire, Franck Halimi et Nicolas Fougeux, d'habitants du quartier et de clients de passage pour dresser un portrait sans langue de bois de la vie à la Fontaine d'Ouche. Franchise, sourire et franc parler, l'esprit du Café des Bourrus était au rendez-vous.

Le café des Bourrus à la Fontaine d'Ouche_1ère heure Copier