La tournée des quartiers du Café des Bourrus à République

Ce mardi 26 mars, c’était au tour de la rue Jean Jacques Rousseau à Dijon d'accueillir le café des Bourrus de France Bleu Bourgogne. Notre équipe a posé son studio au bar le Saint Nicolas, une institution du quartier "place de la Rep" comme on l'appelle.

Nicolas Mollaret et Anthony lange étaient accompagnés des Bourrus Marine Cattanéo, Pierre-Emmanuel Josselin et Daniel Fernandez. Au menu? Vie nocturne, vie piétonne, vie au centre-ville et vie de quartier, le tout sans prise de tête et avec le sourire, le cahier des charges du Café des Bourrus était donc parfaitement respecté!

La tournée des quartiers des Bourrus à République - première heure Copier