La tournée des quartiers du Café des Bourrus à Clémenceau

Dijon, France

Ce mercredi 27 mars, c'est sous un soleil de printemps que le Café des Bourrus de France Bleu Bourgogne a investi ce café de Dijon. Nous avon stransformé un petit coin de la Brasserie de la Marne en studio de radio, au milieu des clients venus nombreux pour l'apéro et le déjeuner. Nicolas Mollaret et Anthony Lange étaient accompagnés des bourrus Aurore Mercy, Yannick Fannet et Guillaume Boulaton. Il y avait aussi Michel Dumont, président de l'association de quartier " Un tigre au parc" et toujours cette gouaille et cette bonne humeur qui nous accompagne à chaque étape de cette tournée!

La tournée des quartiers des bourrus à Clémenceau - Première heure Copier