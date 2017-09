La traversée du Pays de Montbéliard

Le Patrimoine Roule pour la bonne cause ...

Cette manifestation est une action caritative et culturelle , les dons mini de 10.00 EUR à l'inscription seront collectés par le KIWANIS au profit de Sésame Autisme.

L'objectif est de rassembler fin de matinée après 4 parcours de concentration des véhicules de collection, de prestige en un point central à MONTBELIARD puis en fin de matinée se diriger vers le musée de l'Aventure Peugeot de Sochaux où nous retrouverons des animations, présentations des clubs et activités liées à l'auto ou à la moto.

Sous l'égide des clubs autos ou motos du pays de Montbéliard, les participants auront le choix des parcours de concentration suivant des thèmes véhicules (prestige, américaine, historique, youngtimer). Les départs des parcours se feront depuis un site à caractère touristique ou culturel du Pays de Montbéliard.

Intérêt de l'événement pour le grand public :

Pour les plus anciens retrouver une histoire personnelle au travers d'un modèle populaire ou un rêve de véhicule de prestige pour certain. Les plus jeunes pourront rencontrer l'histoire de l'auto ou de la moto et se rendre compte de l'éventail des activités professionnelles que l'industrie ou l'artisanat peut offrir et peut être déclencher des vocations.