La troupe des 10 commandements (le retour) avec Elie CHOURAQUI en direct

La comédie Les 10 commandements est de retour sur la scène du Zénith de Caen le mardi 25 avril 2017. Pour vous la présenter, Elie Chouraqui et une partie de la troupe est en direct sur France Bleu Normandie ce vendredi 17 mars entre 18h et 18h30.

La comédie musicale Les 10 commandements a été créée en 2000 et a été un succès exceptionnel : 1,8 millions de spectateurs en France avant d'entamer une tournée mondiale.

L'envie d'aimer

Dans cette comédie, Elie Chouraqui, le metteur en scène, souhaitait aborder la thématique du dieu unique. Pour lui, la comédie musicale, mêlant chants et danses est " la plus belle manière de montrer l’origine commune des trois religions monothéistes, chrétienne, juive et musulmane.".

En 2016, la comédie reprend la route.

Elie Chouraqui s'en explique : "Le fait que le désir de monter Les Dix Commandements me vienne à nouveau aujourd’hui, n’est bien sûr pas un hasard. La plus belle histoire de tous les temps rassemble plutôt qu’elle n’oppose, rapproche les peuples et les hommes plutôt qu’elle ne les sépare, donne « l’envie d’aimer » comme le dit la chanson la plus emblématique du pectacle. Je sais que dans un monde où chaque minute apporte une tragique nouvelle, il peut sembler naïf de vouloir imposer des sentiments que d’aucuns qualifieront de « bons ». Et bien alors, je suis naïf.

Je crois en l’homme. En l’homme quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa culture, sa quête, son éducation. Je crois en l’homme quelles que soient ses opinions. Je crois en l’espérance. En la fraternité. Je crois en l’amour. Oui, je crois en l’homme car il est l’homme et que, comme nos vies, nous n’avons que lui."

Le spectacle est à voir au Zénith de Caen le mardi 25 avril 2017 à 20h00.

La troupe des 10 commandements en direct sur France Bleu Normandie

Vendredi 17 mars, de 18h à 18h30, Rodolphe Baudry reçoit Elie Chouraqui avec deux des principaux acteurs qui seront sur scène : Joshaï et Merwan Rim.

Joshaï interprète le rôle de Moïse. C'est lui qui l'a créé sur scène en 2000. Depuis il a participé à la bande musicale du spectacle KEV & GAD ainsi qu'aux bandes son musicales des films À fond de Nicolas Benamou et Alibi.com de Philippe Lacheau.

Merwam Rim joue Ramsès. Il a intégré la troupe des 10 commandements en 2001, comme remplaçant. Depuis, il a aussi participé à d'autres comédies musicales : Spartacus le Gladiateur, Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock .