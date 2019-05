La Troupe du Colombier présente "Pouic Pouic" les 4 et 5 mai 2019 à Feurs

Théâtre - La Troupe du Colombier présente Pouic Pouic les 4 et 5 mai 2019 au Théâtre du Forum de Feurs

Au profit de "Le Chemin de Lola", adaptation de Lionel ASTIER, qui a également joué dans Kaamelott. Alors que ses amies ont des chiens et des chats, Jacqueline a un poulet : Pouic Pouic. C'est dire si Jacqueline est un peu "décalée " ...

Alors, pour l'anniversaire de son mari, Jacqueline a eu l'étrange idée de lui offrir une concession pétrolière situé dans l'Orénoque.

Léonard Monestier, en homme d'affaires avisé, flaire tout de suite l'escroquerie et cherche immédiatement à se débarrasser de ce cadeau encombrant sans valeur et payé de prix fou.

Son idée de génie est de refiler le bébé au richissisme Antoine Brévin , amoureux fou de sa fille Patricia qui semble etre le parfais "pigeon".

Mais l'entreprise va rencontrer tous les obstacles pour finir dans un enchevêtrements de quipropuos et de coups de théatre.

Cette pièce est un petit bijou qui saura vous faire passer une soirée sous le signe du rire du début jusqu'à la fin ....

le site officiel

la page Facebook