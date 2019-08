La Vallaude, foire paysanne s'invite à La Valla En Gier ce dimanche 25 août 2019

La Vallaude fête, carnaval et kermesse... tout pour s'amuser ce dimanche 25 août 2019

FÊTE, CARNAVAL, KERMESSE à la salle polyvalente de Marie Badard

TARIFS

Gratuit

La Vallaude, s'articulera autour du thème d'une foire paysanne, axée autour du bio, des produits du terroir, du fait-mains, avec animations, jeux, espace bien-être et repas campagnard. Après 16 belles années, la fête de la chèvre, organisée par le comité des fêtes, tire sa révérence.

La Vallaude est ainsi soucieuse de proposer ce qui a du sens: le visiteur pourra découvrir des produits du terroir, des acteurs dans le domaine du Bio, des objets fabriqués mains, artisanaux, et notamment pour la toute première fois à la Valla-en-Gier, un espace consacré au bien-être et à la santé au naturel, organisé et coordonné notamment par Nathalie Fosse naturopathe, en coopération avec le comité des fêtes. Dans cet espace, situé dans la salle Renée Peillon, divers stands seront présents dans le domaine du développement ersonnel, des approches complémentaires de santé, dans le domaine du bio et du naturel (alimentation, compléments alimentaires...), dans le domaine de la relaxation...

